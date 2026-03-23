「レグルスＳ」（２２日、阪神）６番人気のテーオーグランビル（牡６歳、栗東・上村）が２番手から抜け出し、２着馬の猛追を鼻差しのいで昇級２戦目でオープン初勝利を挙げた。岩田望は「ペースもいい感じで勝った時のイメージ通り。最後は突き放すかなと思ったけど、オープンですし、もっと力をつければ上でもやれると思う」と飛躍に期待。上村師は「前走は外枠から脚を使わされたから、きょうは枠が良い方に出たね。位置取