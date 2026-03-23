◇オープン戦ソフトバンク5―5広島（2026年3月22日マツダスタジアム）ソフトバンクの大津が開幕ローテーションに内定した。小久保監督が「大津も含めて6人決まりました。伝えています」と明言した。開幕投手の上沢、松本晴、スチュワート、大関、徐若熙（シュー・ルオシー）と合わせ日本ハムと楽天の2カードで先発する。大津は19日の広島との2軍戦に先発し、6回途中5安打3失点。視察に訪れていた指揮官は「いったん持ち