「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）デビュー３３年目の大ベテランに導かれ、初タイトルをゲットした。鮮やかな逃走劇を披露したアイサンサン。ゴール前の大接戦を頭差制し、幸は「（ゴール前は）ちょっと分からなかったですね。２着馬に前に出られたし、勢いも良かった。よく盛り返してくれました」と胸をなで下ろした。フルゲート１８頭の大外枠から迷うことなくハナへ。「内から主張する馬もいなかったですから」。昇級初戦