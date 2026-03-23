◇オープン戦ソフトバンク5―5広島（2026年3月22日マツダスタジアム）ソフトバンク・栗原がマルチ安打を放ち決して本調子ではなかったオープン戦を締めくくった。2回1死二塁で栗林のカーブを中前に同点適時打。「ファーストストライクに対して、しっかり自分のスイングができました」。9回には常広のフォークを右前に運んだ。打点を挙げたのはチームのオープン戦初戦だった1日の西武戦以来16試合ぶり。「しっかりと開幕