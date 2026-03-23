「フローラルウォーク賞」（２２日、中京）８番人気のテーオーアルアイン（牡３歳、栗東・奥村豊）が直線で内ラチ沿いから、スルスルと伸びて差し切り勝ち。上がり３Ｆはメンバー最速の３３秒１をマークした。団野は「反応が良かったですね。先々につながるいい競馬ができたと思います」とレースぶりを評価していた。