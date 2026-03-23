◇オープン戦ソフトバンク5―5広島（2026年3月22日マツダスタジアム）ソフトバンクの柳田が「4番・DH」でスタメン出場し、2点を追う2回先頭で栗林からライナーでの右翼線二塁打を放った。今季2度目の首痛から復帰した20日の広島戦から3試合連続安打でオープン戦を締めくくった。小久保監督は「長期離脱だけは困る。守る日が来ればだけど、DHで回す」と開幕からしばらく指名打者起用する意向だった。