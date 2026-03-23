アメリカのトランプ大統領がイランの発電所へ攻撃の可能性を示唆するなか、イランの「革命防衛隊」は声明を発表し、攻撃を受ければ、「ホルムズ海峡を完全に封鎖する」などと警告しました。トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。これを受け、イランメディアは22日、発電所を標的とした攻撃が実行