28年のロサンゼルス五輪の追加競技となっているスカッシュ。その予選になっているアジア大会の日本代表選考会が20日〜22日に横浜のGreetings Squash Yokohamaで行われ、Makino Renこと牧野廉士(18、Greeting)と佐野 Herring Brooke 愛利紗(25、フリー)がアジア大会日本代表の残り1枠に決定した。 9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催アジア