◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）WBCに出場した日本ハム・北山が5回から2番手で登板し、3回1/3を4安打1失点。最速153キロをマークも、2イニング目は140キロ台にとどまり「真っすぐの球速がまだ不安定。1年重ねていく中で出力をもっと上げていきたい」と課題を口にした。開幕ローテーション入りしている右腕は「僕ひとりで戦っているわけではない。気負いせずにみんなの力を借りながら」と背