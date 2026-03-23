「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）１番人気のアドマイヤテラが、武豊とのコンビ復活でコースレコードの圧巻の走りを披露し、伝統のマラソンレースを制した。昨年の目黒記念覇者が無尽蔵のスタミナを見せつけ、天皇賞・春（５月３日・京都）への優先出走権を獲得。鞍上はこれでＪＲＡ連続年重賞勝利記録を４０年に伸ばし、同一重賞最多タイ９勝の記録も達成した。２着には紅一点の６番人気のアクアヴァーナル、３着に２番人