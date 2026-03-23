「ミスマガジン2018」ミスヤングマガジンを受賞した俳優の寺本莉緒が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻頭グラビアに登場。故郷・広島で寺本の撮り下ろしを敢行。さ