いつものボブにマンネリを感じたら、レイヤーやカラーで質感を変えてみませんか？ 段差の入れ方や毛先のハネさせ方ひとつで、印象をアップデートできるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、最旬のこなれヘアをご紹介します。 春らしい暖色ブラウンのプチウルフボブ 暖色のブラウンカラーが春らしさを添えてくれるプチウルフボブです。トップをふんわり