1600匹が暮らすキャンパス 画像はイメージです レバノンにある「ベイルート・アメリカン大学」には、約1万人の学生がいます。 1866年に宣教師学校として設立された同学は、ベイルートの中心部に広大な土地を所有し、地中海まで広がる広大な庭園が自慢です。 同時にこの大学は、かなりユニークな存在です。というのも、このキャンパスには保護された猫たち1600匹ほどが暮らしているのですから。