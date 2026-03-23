大相撲春場所大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で千秋楽が行われた。14日目に優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）は、琴櫻（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れるも、12勝3敗で大関復帰に前進した。表彰式ではあまり馴染みのない大量の副賞を受け取り、ネット上のファンも興味津々だ。表彰式の様子はABEMAで中継されていたが、ひと際注目を浴びたシーンがあった。それはモンゴル国総理大臣賞の副賞だ。モンゴル出身の霧島が、