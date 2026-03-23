不遇の時代を生き抜いてきた就職氷河期世代だが、今も会社や社会への不満は尽きないようだ。投稿を寄せた50代女性（岐阜県／サービス系／年収300万円）は、手取り17万円という厳しい状況下で働いており、「能力の無い正社員ばかり昇給して、経験値がある契約社員は使い捨て」と嘆く。同居の子どもは1人と回答。現状に「本当に見捨てられた就職氷河期世代です。子どもには絶対勧めない仕事ですね」と完全に嫌気がさしているようだ。