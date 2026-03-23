会社の評価制度は、働くモチベーションに直結する重要な要素だ。しかし、せっかく作られた制度が機能せず、ただの飾りになっている会社もある。 投稿を寄せた20代男性が働く職場では一昨年秋、新たな評価制度が導入されたそう。その制度は、業務内容や能力に基づいてグレードを設定し、処遇を決める仕組みだった。「考課面談の実施が本来の時期から大幅に遅れ……」制度上は1月に考課と面談を行い、2月には昇給が反映されるス