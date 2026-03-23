尊敬できない上司の下で働くほど、モチベーションが削がれるものはない。東京都に40代男性（年収900万円）は、新卒で入社した専門的な技術系企業での苦い記憶を振り返る。最初についた上司が、部下からすれば相当「キツい」タイプだったようだ。「逆に反面教師にしていました」その上司は「ことあるごとに他の部署や既に退職済みの従業員の悪口を言うヒト」だったという。「ああいう風になっちゃうよ」「ああなっちゃうと終わりだ