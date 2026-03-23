（C）Animelo Summer Live 2026 7月10日、11日、12日の3日間、幕張メッセで開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第１弾出演アーティスト26組が発表された。昨年の2025年に開催20回という節目を迎え、次なる一歩を踏み出す今年のアニサマは、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より１か月以上早い7月に開催。7月1