大阪・関西万博は、まだ終わっていなかった！吉本興業のイベント「シャイニング盆踊りｗｉｔｈＤＪＫＥＬＬＹ」が２２日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＴＴホールで開催され、万博の「よしもとｗａｒａｉｉｍｙｒａｉｉ館」で世代を超えた一体感を生み出した「カラオケ盆踊り」のステージが再現された。出演したのは「カラオケ盆踊り」の“神４”とあがめられたレイザーラモンと藤崎マーケットほか。約