◆オープン戦西武２―４ＤｅＮＡ（２２日・ベルーナＤ）ＷＢＣから帰国し初登板となった西武先発・隅田知一郎投手（２６）は４回１安打２奪三振無失点で降板。「内容自体は悪くなかったけど、まだ真っすぐが自分が思ったように投げられていないのでしっかり調整したい」と課題を口にした。初回はわずか８球で３者凡退の立ち上がり。２回は先頭のビシエドに左前安打を打たれるも、後続は断った。ＷＢＣで使用したＭＬＢ球から