◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）１打差２位で出た３８歳の笠りつ子（ＰＧＭ）が、逆転で５年ぶりとなる通算７勝目を挙げた。主催者推薦で出場したプロ２１年目のベテランは４バーディー、２ボギーの７０で回って通算３アンダーとし、佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝、神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら若手実力者との