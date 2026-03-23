◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）春のＧ１シーズンは第５６回高松宮記念（２９日、中京）で開幕する。今春Ｇ１では「１週前プレーバック」と題し、１週前追い切りからのトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券作戦の参考にしてください。◇パンジャタワーサウジ遠征後の検疫を終え、１８日に帰厩。１９日の１週前追い切りではＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３をマークした。騎