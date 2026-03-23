◆競泳▽日本選手権最終日（２２日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル平泳ぎが行われ、日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３２で同種目８連覇を達成した。１００メートルと合わせて２冠を達成し、２種目での８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、９月の愛知・名古屋アジア大会の代表入りを確実とした。今大会ラストのレースを前に緊張に襲われたが、「入場してからはレースモードに入る