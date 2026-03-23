◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）第６３回愛知杯・Ｇ３（中京）は２２日、１２番人気のアイサンサン（幸）が重賞初制覇。これが初白星の橋田宜長（よしたけ）調教師（３７）＝栗東＝は、開業から１９日で史上２位のスピード重賞Ｖ記録となった。◆幸英明騎手００年のトゥナンテ以来、２６年ぶり２勝目。２勝は武豊、川田と並ぶ現役最多記録タイ。重賞は２５年エプソムＣ（セイウ