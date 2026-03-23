1999年の誕生以来たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』が、テレビアニメ化され、今年の秋からテレビ朝日で放送されることが発表された。しろたん役は、WEBアニメに続き悠木碧が演じる。【動画】癒やされる…表情がかわいい『しろたん』ティザーPV「しろたん」は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、な