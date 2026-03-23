俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）のキャスト情報第5弾が23日、発表された。【写真】『10回切って倒れない木はない』衣装姿を披露みりちゃむ、松岡卓弥ら本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養