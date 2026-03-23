俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）のキャスト情報第5弾が23日に発表され、みりちゃむこと大木美里亜が、ギャルではない役を演じることが決まった。【写真】『10回切って倒れない木はない』松岡卓弥（MATSURI）らキャスト陣本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラ