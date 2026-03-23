俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）のキャスト情報第5弾が23日に発表され、昭和歌謡グループ「MATSURI」のメンバー・松岡卓弥のドラマ初出演が決まった。【写真】『10回切って倒れない木はない』みりちゃむが看護師姿本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブスト