タレントの板野友美（34）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。華やかな「ギャルママ」のイメージを覆す、教育熱心で真面目な母親としての素顔が明かされた。【映像】家賃200万円の豪邸内部&4歳長女番組では、共演者の近藤千尋（36）が板野の意外な一面を暴露。世間では「派手な暮らしをしているギャル」というイメージが強い板野だが、裏では娘の将来について人一倍頭を悩ませており、近藤に対して「イ