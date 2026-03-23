フジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）は23日〜27日、一週間の通し企画として「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を放送する。【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露初日を飾る23日は、「東京ディズニーリゾート（R）で遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、松田元太（Travis Japan）、松崎涼佳アナウンサーの月曜レギュラーメンバーが、東京ディ