2026年度予算案をめぐっては、3月13日、野党側が異例の審議時間の短さなどを理由に反対する中、年度内成立を目指す政府与党は、衆院予算委員会と衆院本会議での採決に踏み切った。高市政権と、これまで秋波を送ってきた国民民主党との亀裂が深まったことは間違いない。衆院選で歴史的大勝を果たした高市政権だが、いまだ参院での与党過半数割れという状況は続いており、今後の政権運営に影響を与える可能性もある。国民民主党の高