広島は若い2選手がオープン戦で打線を引っ張りました。仙台大からドラフト1位でプロ入りした平川蓮選手は、オープン戦17試合で65打数21安打の打率.323をマーク。安打数はロッテの藤原恭大選手を抜いて、12球団トップの数字でした。また2024年のドラフト1位である2年目の佐々木泰選手は、16試合で61打数18安打の打率.295、1本塁打、7打点を記録。代打の1試合を除き、スタメンの試合は全て4番を託されました。オープン戦最終戦の22日