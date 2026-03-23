大谷が出す衝撃的な数字は野球にまつわるものだけではない(C)Getty Images衝撃のデータが明るみになった。現地時間3月17日、米スポーツ経済メディア『Sportico』は、今季のメジャーリーグにおける総収入ランキングを公表。並み居るスーパースターたちを抑えて、断トツのトップに君臨したのは、大谷翔平（ドジャース）の総額1億2700万ドル（約201億9300万円）となった。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシー