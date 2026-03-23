日本ハムは２２日、オープン戦最終戦だったヤクルト戦（エスコン）に１―１と引き分け。巨人と勝率で並びオープン戦同率優勝となった。先発した有原航平投手（３３）は４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容。また、侍ジャパンから復帰し２番手で登板した北山亘基投手（２６）も３回１／３を４安打１失点、６奪三振にまとめ、伊藤、達、加藤貴、細野を含め６人の開幕ローテが固まった。オープン戦ラスト登板、有原