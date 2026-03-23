◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）力強い打球は、右中間を真っ二つに切り裂きツーバウンドでフェンスに当たり跳ね返ってきた。東京ドームに響く歓声がさらに浦田俊輔内野手（２３）のピッチを速くさせた。「外野が結構、前に来ていたので、絶対行けると思って行きました」。三塁に余裕を持って滑り込み、涼しい表情だ。５回の守備から出場。５点を追う６回１死一塁の第１打席で楽天・中込の低め１４６キロ直