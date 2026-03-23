ゲンクに在籍する日本代表MF伊東純也がジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のレギュラーシーズン最終節で今季4点目を挙げた。ジュピラー・プロ・リーグ第29節終了時点でプレーオフ1出場圏内と2ポイント差の7位で最終節を迎えたゲンクは、13位のラ・ルヴィエールと対戦した。この試合にスタメン出場となった伊東。試合は前半開始15分でゲンクが2点のリードを得たが、37分と43分に連続失点。このまま2−2のスコアでハーフ