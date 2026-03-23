小林美駒騎手が愛知杯にモリノドリームで参戦、重賞初制覇を狙ったが、レースでは後方で末脚を温存し、内からスペースを狙って末脚を伸ばしたものの、やや狭いスペースの中での追い比べとなってしまい15着入線だった。日曜中京では今村聖奈騎手が1日2勝で、今年の4勝目をマーク。【中京12R】今村聖奈が1日2勝…シルフズミスチーフで接戦を制す今村聖奈は1日2勝3歳未勝利・ロザーンジュと今村聖奈騎手●今村聖奈 今週の騎乗馬・3