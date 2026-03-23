3月22日に行われたWIN5は110票的中で、525万6900円の払戻しとなった。中京競馬場で行われた愛知杯は、伏兵のアイサンサンが快勝。同馬を管理する橋田宜長調教師は開業初年度で重賞初出走で初勝利の快挙だった。また、阪神大賞典では武豊騎乗のアドマイヤテラが快勝。同騎手は40年連続重賞Vを決めた。【中京4R】今村聖奈が今年3勝目…ロザーンジュで鮮やか差し切り110票的中1レース目中山10RスピカSフィーリウス単勝3番人気2レ