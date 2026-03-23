22日午後、愛知県小牧市の田んぼで火事があり、1人の性別不明の遺体が見つかりました。 22日午後2時20分ごろ、小牧市池之内で農作業をしていた男性から「田んぼの枯れ草が延焼している」と119番通報がありました。 警察によりますと、消防車など7台が出動し火はおよそ2時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢や性別がわからない1人の遺体が見つかりました。 現場の状況から、田んぼに燃え広がった火を消そうと