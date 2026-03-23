米国の北朝鮮分析サイト38 Northは3月20日、イランを巡る戦争への北朝鮮の対応について、「慎重な距離の取り方が際立っている」とする分析を掲載した。北朝鮮は3月1日付の外務省報道官談話、また同報道官の10日付の朝鮮中央通信へのコメントを通じて米国とイスラエルの行動を批判しているものの、同サイトは「イランへの明確な支持表明は避けている」と指摘した。たしかに、談話などの内容は主権や内政不干渉の原則を強調するにと