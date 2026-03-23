淡路島モンキーセンターで目元をかくサル＝19日、兵庫県洲本市野生のニホンザルを見学できる各地の施設で、サルにも花粉症とみられる症状が出ている。人間と同じように目や鼻をこすったり、くしゃみをしたりする姿が今年も見られるようになり、職員らは「共感しながら、親しみをもって観察してほしい」と話している。高崎山自然動物園（大分市）では2月下旬ごろから、鼻水を出したり、くしゃみをしたりするサルが現れ始めた。