中国メディアの参考消息によると、仏メディアのフィガロはこのほど、中国がまひ治療のための脳埋め込み型デバイスの販売を世界で初めて承認したとする記事を掲載した。記事によると、世界各地で数多くの実験が行われる中、中国当局はこのほど、外骨格の制御を可能にするブレインコンピューターインターフェース（BCI）機器の販売を世界で初めて承認した。販売が承認されたのは、上海の博睿康医療科技（Borui Kang Medical Technolo