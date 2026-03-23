スコットランド代表、イングランド代表と戦う日本代表のメンバーに選出された佐藤龍之介（FC東京）。今回ピックアップされた28名のうちフィールドプレーヤーで唯一のJリーガーだ。今季のFC東京で左サイドハーフ起用されている現状を踏まえれば、佐藤の日本代表での立ち位置はおそらく左ウイングバックの３番手。三笘薫、前田大然に次ぐ戦力と考えるのが妥当だ。ちなみに、中村敬斗は南野拓実と久保建英が今回不在となったシャ