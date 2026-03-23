フリーの谷尻萌アナウンサーがミニ丈ワンピースコーデを披露した。２３日までに自身のＳＮＳを更新した谷尻アナは、インスタグラムに「こんばんはお友達と遊びに行ってきた〜白ニットミニスカワンピ」とつづると、ポニーテール姿で肩の開いたニットのミニ丈ワンピースに、ニーハイブーツを履いた姿でポーズをとるショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「春っぽくてすごく素敵」「癒しの写真の数々」「どんな色