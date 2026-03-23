◇Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域Ｌラウンド第７節札幌１ー０甲府（２１日・大和ハウスプレミストドーム）前節までグループ首位を走っていた甲府相手に勝てたのは良かったが、観客数は９６０８人にとどまった。その一因はワクワク感が試合の中で少ないからではないか。初スタメンのティラパットには突破していこうという姿勢が伝わってきたが、全体的にはまだまだ。ボールを持った時、見ている人の期待値を上げることまで考えて