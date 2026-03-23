Hasselbladカメラ搭載の横開き型フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が日本で発売か？技適マークを確認既報通り、OPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）は17日（現地時間）、中国およびオンラインにて発表会「OPPO Find N6 Global Launch」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新しい横開き型のハイエンドフォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6」を発表しました。まずは中国本土やシンガポール