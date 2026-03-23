福岡市東区の国道3号で22日夜、道路上に倒れていた20代くらいの女性が車にひかれ、死亡しました。警察によりますと22日午後10時20分ごろ、福岡市東区原田の国道3号で「道路上に人が倒れている」と現場を目撃した男性から110番通報がありました。現場では乗用車にひかれた20代くらいの女性が倒れていて、その場で死亡が確認されたということです。現場近くには歩道橋があり、警察は女性が歩道橋から転落した可能性も含め、事件と事