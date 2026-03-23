交通系ICカードを使って入場券なしで改札内に滞在できるサービスが始まったことを伝えるポスター＝19日、阪急大阪梅田駅20分以内なら、無料で改札内に入れる―。大阪、京都、兵庫各府県にある阪急電鉄の全87駅で、交通系ICカードを使って入場券なしで改札内に滞在できるサービスが始まった。多くの鉄道会社が入場料金を徴収する中、阪急は駅の利用を促す狙い。トイレや店舗の立ち寄りに使えるほか、同一駅なら別の改札から出入