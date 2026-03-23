刑務所出所者らを受け入れる更生保護施設に、入所者の食費や宿泊費として国が支給する委託費の基準を、法務省が2026年度から43年ぶりに引き上げることが23日、分かった。現在の額は1983年度の生活保護基準を根拠としており、近年の物価高で運営が逼迫した施設から悲鳴が上がっていた。法務省によると、受け入れ人数や期間に応じて施設側に支払う仕組みを取っており、現在の平均的な委託費（1人1日当たり）は宿泊のみで703円、