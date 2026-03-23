物語は、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）に『耳なし芳一』を語り聞かせる夜のシーンから始まった。そこから、写真家・川島小鳥が撮影した二人の幸せそうな日常写真がスライドショーのように流れ、ハンバート ハンバートの主題歌「笑ったり転んだり」が哀愁を帯びて響く。多幸感たっぷりの、それでいて切なさの漂うオープニング。明けると松野家一同による丑の刻参り-